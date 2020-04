DTM: Audi abandona competição

Não será uma grande surpresa para a maioria, mas a Audi irá abandonar o DTM no final da época 2020. O campeonato alemão fica agora numa posição delicada.

As ameaças da marca de Ingolstadt já não eram novas, mas a ameaça passou agora a realidade. A Audi passará a focar-se apenas na Fórmula E e nas competições para clientes. Esta decisão terá tido como catalisador, o coronavírus que provoca uma crise duríssima na indústria automóvel, que obriga todas as marcas a um repensar dos planos para o futuro a médio prazo.

“A Audi modelou o DTM e o DTM modelou a Audi”, disse Markus Duesmann, Presidente do Conselho de Administração da AUDI AG. “Isso demonstra que poder existe no automobilismo – tecnológica e emocionalmente. Com essa energia, impulsionaremos a nossa transformação como um fornecedor de mobilidade elétrica sustentável e desportiva. É por isso que também concentramos os nossos esforços nas pistas e competimos sistematicamente pela “tecnologia de ponta” de amanhã.”

“A Fórmula E oferece uma plataforma muito atraente para isso. Para complementá-la, estamos a investigar outros formatos de automobilismo para o futuro “.

A Audi foi um dos fabricantes de maior sucesso no DTM, com 11 títulos de pilotos e 12 de fabricantes, 114 vitórias e 106 pole position.

“Esperamos que essa situação atualmente difícil melhore em breve e que ainda possamos disputar algumas corridas este ano”, disse Hans-Joachim Rothenpieler, membro do Conselho de Desenvolvimento.

“Os fãs mereceriam isso, assim como o ITR, os nossos pilotos, as nossas equipas e parceiros, que agora terão aviso prévio adequado para se reposicionarem durante o período pós-2020. O automobilismo de sucesso é – e continuará a ser – um elemento importante do DNA da Audi. “

Como seria de esperar, este anuncio não caiu bem na ITR e Gerhard Berger lamentou profundamente a decisão, que deixa o campeonato numa situação ainda mais delicada.

“Hoje é um dia difícil para o automobilismo na Alemanha e em toda a Europa”, disse Berger em comunicado. “Lamento profundamente a decisão da Audi de se retirar do DTM após a temporada de 2020.

“Embora respeitemos a posição do conselho, a natureza de curto prazo deste anúncio apresenta à ITR, ao nosso parceiro BMW e nossas equipas uma série de desafios específicos”.

“Essa decisão piora a situação, e o futuro do DTM agora depende muito de como nossos parceiros e patrocinadores reagem a essa decisão”, acrescentou Berger. “No entanto, espero que a Audi realize sua saída de maneira adequada, responsável e em plena parceria com a ITR.”

Apesar de enfrentar uma situação crítica, Berger continua comprometido em encontrar uma solução para a continuidade da série.

” O meu compromisso permanece com o próximo ano e em garantir que proporcionemos às nossas centenas de milhares de fãs uma temporada emocionante e competitiva. Mas, assim que possível, também quero criar um plano de segurança para nossas equipas participantes, patrocinadores e todos cujo trabalho depende do DTM.”

A BMW não escondeu a surpresa pelo anúncio:

“Nós, BMW Group, ficamos surpreendidos com a anunciada saída da Audi do DTM”, dizia o comunicado da BMW. “Juntamente com o ITR, sempre lutamos apaixonadamente pelo futuro e pelo desenvolvimento do DTM. Agora avaliaremos a situação e as possíveis consequências de todos os ângulos. ”

Esta saída da Audi traz dificuldades acrescidas num momento difícil para o automobilismo. Com a saída da Audi, o pouco interesse das marcas japonesas e com a crise instalada que deverá dissuadir outras marcas de se juntarem, o futuro do DTM é agora negro e muito incerto.