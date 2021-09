DTM, Assen: VEJA A CORRIDA 1 EM DIRETO | AutoSport

Liam Lawson (Ferrari 488 GT3 Evo) conquistou a pole position para a corrida 1 da ronda de Assen do DTM. O jovem piloto do programa da Red Bull completou a sua melhor volta com o tempo de 1:32:186s, deixando Marco Wittmann (BMW M6 GT3) em segundo lugar, a apenas 0.016s do seu tempo. Maximilian Gotz (Mercedes AMG GT3 Evo) foi o terceiro piloto mais rápido da sessão, a 0.137s do tempo de Lawson.

Veja a corrida 1 em direto aqui: