DTM, Assen: Sheldon van der Linde estreia-se a vencer

Sheldon van der Linde (BMW M4 DTM) aproveitou ao máximo as condições desafiantes e uma corrida repleta de incidentes para obter a sua primeira vitória no DTM, na segunda corrida em Assen. Van der Linde ficou na frente de Robin Frijns (Audi RS5 DTM) e Nico Müller (Audi RS5 DTM).

A chuva forte chegou a Assen para a segunda corrida, com a direção de corrida a atrasar a partida em dez minutos.

Após duas voltas atrás do Safety-Car, Loïc Duval (Audi RS5 DTM) assumiu a liderança, seguido por Frijns e René Rast (Audi RS5 DTM).

Frijns fechou a vantagem de Duval, ficando a meio segundo do francês À volta 9. Na volta 11, passou-o. Rast ultrapassou Duval pelo segundo lugar na Curva 1 à volta 14.

À volta 23, a bandeira vermelha foi mostrada e a corrida interropida após o acidente de Fabio Scherer (Audi RS5 DTM).

Fabio #Scherer slids off the track with the rain intensifying. First the safety car was deployed, then the race red flagged.#DTMoments #WeLoveDTM #FeelTheRoar #DTM2020 @ttcircuitassen pic.twitter.com/r4me48Fpuq