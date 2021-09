DTM, Assen: Marco Wittmann vence apesar de penalização | AutoSport

Marco Wittmann (BMW M6 GT3) venceu a corrida 1 da ronda de Assen do DTM, mesmo depois de ter sido penalizado com 5 segundos adicionados ao seu tempo final. Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracan GT3 Evo) foi segundo, depois de ultrapassar Liam Lawson (Ferrari 488 GT3 Evo) nas voltas finais. Como o piloto do Lamborghini é piloto convidado para esta ronda, não pontua e assim, Lawson sobe à liderança do campeonato.

Liam Lawson (Ferrari 488 GT3 Evo) largou bem e aproveitou o facto de Marco Wittmann (BMW M6 GT3) ter ficado pressionado por Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracan GT3 Evo) e Maximilian Gotz (Mercedes AMG GT3 Evo). Os 3 pilotos fizeram a primeira curva lado a lado, com Lawson a escapar dessa confusão, no entanto seria necessário a entrada do Safety Car logo após esse momento. Lawson não arrancou depois das luzes verdes e no meio do pelotão vários pilotos bateram nas traseiras uns dos outros. Daniel Juncadella (Mercedes AMG GT3 Evo), Arjun Maini (Mercedes AMG GT3 Evo) e Vincent Abril (Mercedes AMG GT3 Evo) tiveram de abandonar com danos nos carros devido a esses toques, no mesmo instante que a direção de prova anunciava que a partida estava sob investigação.

Passado 3 voltas, o SC saiu e desta vez a nova partida correu melhor. Lawson manteve-se na frente, Bortolotti em segundo e Wittmann teve de defender a terceira posição, numa luta porta a porta com Götz.

Na volta 6, o piloto convidado Bortolotti ultrapassou Lawson, passando para a liderança da corrida, e Götz parava na box. O piloto do Ferrari parou na volta seguinte, deixando na frente da corrida Bortolotti e Wittmann. O homem do Lamborghini parou na volta seguinte a Lawson e saiu atrás de Götz e à frente do jovem piloto da Red Bull. Götz tinha ganho duas posições na paragem, com Wittmann na frente sem ter parado ainda, seguido de Kelvin van der Linde (Audi R8 LMS). Quando Wittmann parou, na volta 12, saiu atrás de Philip Ellis (Mercedes AMG GT3 Evo), Lawson, Bortolotti e Götz. Van der Linde era naquele momento o líder da prova.

Na volta 16, o SC teve de ser novamente ativado para ser possível a retirada de detritos da pista. Kelvin van der Linde ainda não tinha feito a sua paragem obrigatória e perdeu assim toda a vantagem que tinha para o restante pelotão. Tinha 20 segundos de vantagem para o primeiro piloto que tinha parado já, Götz, antes do SC e tinha o homem do BMW na quarta posição após o SC. Mike Rockenfeller (Audi R8 LMS) serviu de tampão ao pelotão no reinicio, ajudando o colega de equipa a ganhar algum terreno aos perseguidores.

Após a saída do SC, Wittmann estava atrás de Lawson, tendo deixado Ellis e Bortolotti para trás, com os dois pilotos a perderem posições devido à nova largada.

Na volta 20, Wittmann forçou a ultrapassagem a Lawson, com o piloto do Ferrari a ter de sair de pista por breves momentos. Liderava Kelvin van der Linde, Rockenfeller era segundo e Götz era terceiro, com Wittmann à frente de Lawson.

Passado duas voltas, Götz perdeu a posição para Wittmann e Lawson aproveitou também, ultrapassando o homem do Mercedes.

À volta 25, a direção de prova anunciava que Marco Wittmann era penalizado com 5 segundos, pelo toque dado a Lawson na manobra de ultrapassagem anterior. Isto numa altura em que Kelvin van der Linden tinha mais de 7 segundo de vantagem sobre o colega de equipa, que mantinha todo o pelotão atrás de si, mas os dois pilotos do Audi ainda não tinham parado e tinham menos de 10 minutos para o fazerem. Wittmann conseguiu passar Rockenfeller a oito minutos do fim da prova. Bortolotti pressionava Lawson, podendo ser esta a luta pela vitória, depois da penalização a Wittmann.

Rockenfeller servia agora de tampão a Lawson, que via Wittmann a fugir e a tentar anular os 5 segundos de penalização.

Depois de terminar os 55 minutos de corrida, teriam que ser dadas mais 3 voltas ao circuito de Assen, por causa do primeiro período de Safety Car. Assim sendo, van der Linde ainda não tinha parado, assim como Rockenfeller, mas Wittmann tinha já conseguido anular a penalização, estando mais de 5 segundos à frente de Lawson.

A duas voltas do fim, Kelvin van der Linde finalmente parou, deixando Wittmann na liderança, no mesmo momento que Lawson perdia a posição para Bortolotti, sem peso na pontuação para o campeonato.

Até ao fim da corrida, Wittmann manteve a liderança e fora dos 5 segundos da penalização, Bortolotti terminou no segundo posto, Lawson no terceiro lugar e Götz no quarto posto. Christian Klien (McLaren 720S GT3) fechou os cinco primeiros classificados.