DTM, Assen: Lucas Auer vence corrida 2, Lawson mais líder | AutoSport

A segunda corrida em Assen foi bem animada com boas lutas na frente da corrida. Lucas Auer venceu a prova, aproveitando a pole conquista na qualificação.

Auer manteve a liderança no arranque seguido de Marco Wittmann e Alex Albon, que fez um bom arranque e saindo de quarto conseguiu pressionar o segundo classificado, passando Liam Lawson que era quarto à frente de Mirko Bortolotti. Auer afastou-se na primeira volta , mas a luta entre Wittmann e Albon era renhida.

As paragens nas boxes começaram cedo na corrida e a luta pelo segundo lugar sorria a Lawson, que passou Wittmann e Albon com as trocas de pneus. Daniel Juncadella (que largou de nono) também se juntou a este grupo depois da sua paragem.

Enquanto Lawson tentava aproximar-se de Auer, Wittmann manteve-se na frente de Albon, mas a luta pelo quinto lugar ganhou outro interveniente perto do fim, com Kevin Van der Linde, depois de um primeiro stint mais longo, liderando parte da corrida. Depois da troca de pneus, conseguiu instalar-se no quinto lugar, numa luta intensa com Wittmann. O alemão conseguiu segurar o quinto lugar (que era na prática um quarto lugar pois Mike Rockenfeller tentou até ao fim pescar um Safety Car, sem sucesso). Na frente, Auer era líder virtual, mas via Lawson aproximar-se a cada volta, pouco a pouco.

Com dois minutos para o fim Rockenfeller parou para trocar finalmente de pneus, na mesma altura em que Juncadella parava em pista com um problema no seu Mercedes, caindo do pódio, num golpe de azar perto do fim. O esforço de Wittmann, que se defendeu muito bem durante toda a corrida, era assim coroado com uma potencial presença no pódio.

Na frente Lawson tentava passar Auer nas duas últimas voltas, mas Auer não permitiu qualquer tentativa pelo que o austríaco venceu a segunda corrida do fim de semana, seguido de Lawson que cimentou a sua liderança no campeonato e Wittmann fecha um fim de semana muito positivo, que lhe permitiu subir ao segundo lugar do campeonato. Kevin van der Linde foi quarto e Alex Albon completou o top 5.