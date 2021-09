DTM, Assen: Liam Lawson conquista pole para corrida 1 | AutoSport

Liam Lawson (Ferrari 488 GT3 Evo) conquistou a pole position para a corrida 1 da ronda de Assen do DTM. O jovem piloto do programa da Red Bull completou a sua mellhor volta com o tempo de 1:32:186s, deixando Marco Wittmann (BMW M6 GT3) em segundo lugar, a apenas 0.016s do seu tempo. Maximilian Gotz (Mercedes AMG GT3 Evo) foi o terceiro piloto mais rápido da sessão, a 0.137s do tempo de Lawson.

Christian Klien (McLaren 720S GT3) e Alex Albon (Ferrari 488 GT3 Evo) terminaram nos quinto e sexto lugar, respectivamente, mas os seus tempos foram apagados depois de terminada a sessão. Kelvin van der Linde (Audi R8 LMS) subiu dessa forma ao quinto lugar, atrás de Philip Ellis (Mercedes AMG GT3 Evo).

A sessão foi interrompida por alguns momentos, depois de Dev Gore (Audi R8 LMS) ter feito um pião e os comissários de pista terem de inspecionar os corretores depois da passagem do Audi. O piloto norte-americano não voltou à sessão e parte amanhã, na 21ª posição da grelha.

