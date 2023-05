DTM arrancou em Oschersleben com vitórias de Christian Engelhart e Franck Perera | AutoSport

O Motorsport Arena Oschersleben foi o palco do arranque da nova temporada do DTM, a primeira sob gestão da ADAC Motorsport. Na primeira corrida do ano saiu vencedor Franck Perera (Lamborghini Huracán GT3 Evo 2) e na segunda prova do fim de semana, Christian Engelhart levou o Porsche 911 GT3 R ao triunfo. No final da primeira ronda da temporada é Tim Heinemann (Porsche 911 GT3 R) quem lidera a classificação.

Franck Perera da Team SSR Performance, não mostrou nervosismo e celebrou uma vitória incontestada na primeira ronda do DTM desta época. O piloto francês assegurou assim a sua primeira vitória na série, na ronda de abertura da 37ª temporada do DTM. Perera arrancou do primeiro lugar com o Lamborghini Huracán GT3 Evo2 em Oschersleben e controlou o pelotão antes e depois da paragem obrigatória nas boxes. Tim Heinemann da Toksport WRT terminou no segundo lugar, enquanto o britânico Jack Aitken (Ferrari 296 GT3) garantiu o terceiro lugar no pódio para si e para a equipa Emil Frey Racing na sua estreia no DTM com o Ferrari 296 GT3.

Na segunda corrida, Christian Engelhart foi recompensado por um desempenho irrepreensível no Porsche 911 GT3 R da Toksport WRT com a sua primeira vitória no DTM. O experiente piloto de 36 anos tinha começado a segunda corrida da época do sétimo posto da grelha de partida e subiu ao segundo lugar após uma paragem nas boxes perfeitamente cronometrada. Thomas Preining, no Porsche da Manthey EMA, liderava até então, mas uma penalização colocou nas mãos de Engelhart a liderança, que aproveitou até ter cruzado a linha de meta após as 41 voltas da prova.

O seu companheiro de equipa Tim Heinemann também teve motivos para celebrar, já que tal como no sábado, garantiu o segundo lugar e passou a liderar a classificação geral. Preining completou o pódio, ‘reservado’ apenas para pilotos com os carros da Porsche.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: Gruppe C Photography