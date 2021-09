DTM arranca em Portugal em 2022 | AutoSport

O DTM anunciou o seu calendário de nove provas em 2022, com Portimão a estrear-se, enquanto Spa-Francorchamps regressa ao calendário após um ano de ausência.

As grandes competições continuam a surgir no calendário português e a mais recente surpresa é a vinda do DTM a Portugal em 2022. Foi há pouco confirmado o calendário do DTM em 2022 e a competição arranca precisamente em Portugal, no autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, no fim de semana de 29 de abril a 2 de maio.

Como nove eventos, dois estão ainda em aberto, quatro estão previstos para a Alemanha, um em Portugal, outro na Bélgica (Spa) e Red Bull Ring (Áustria).

m