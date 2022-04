DTM: Apresentada a classe de 2022 em Portimão | AutoSport

Neste fim de semana, o DTM dá o pontapé de saída para a época 2022, a segunda com a regulamentação GT3, depois do fim da excitante mas demasiado cara Class One. Já muitas as novidades para esta época, com uma grelha recheada de grandes nomes e grandes marcas.

A entrada de Sébastien Loeb, o regresso do tricampeão René Rast, a entrada histórica da Porsche… O DTM está a preparar-se para uma temporada recorde: 29 carros de corrida, mais do que nunca desde o regresso da DTM em 2000; seis marcas de alta qualidade, um número visto pela última vez nos anos 90, e pilotos de 15 nações, outro recorde.

Ao lado de Loeb (Ferrari 488 GT3), talvez a estrela maior nas duas primeiras corridas do ano que irá fazer, no lugar de Nick Cassidy, teremos Nicki Thiim (Lamborghini Huracán, T3 Motorsport), o filho de Kurt Thiim, uma lenda do DTM e o campeão de 1986, o belga Laurens Vanthoor (Porsche 911, SSR Performance) e o alemão Maro Engel (Mercedes-AMG Team GruppeM) ganharam 14 títulos FIA entre eles. E o resto do pelotão inclui mais 16 títulos internacionais, 28 vitórias em clássicas de endurance e seis títulos de DTM. René Rast com o Audi R8 da ABT Sportsline é talvez o regresso mais sonante, com o tricampeão a voltar onde já foi muito feliz. Tal como Rast, o campeão em título Maximilian Götz também tem um grande respeito pela competição de renome. A defesa do título pelo piloto da Mercedes-AMG, que fez a transferência da HRT para a WINWARD, não é de modo algum evidente.

Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG e Porsche – esta variedade de marca promete duelos emocionantes nos oito circuitos onde o DTM de 2022 está a correr. A Ferrari entregou a luta pelo título ao brasileiro Felipe Fraga. A BMW também está interessada em ganhar o título. Em 2016, Marco Wittmann ganhou o último campeonato DTM até à data para o fabricante de Munique. O bicampeão e os seus três colegas pilotos BMW das equipas Schubert Motorsport e Walkenhorst Motorsport confiam no novo BMW M4 que brilhou com alguns bons resultados recentemente. A Audi também otimizou o seu R8 com o segundo pacote Evo. Há seis R8s no terreno, um deles corrido por Marius Zug (Attempto Racing), o estreante mais novo da DTM aos 19 anos, que surpreendeu ao anunciar o tempo mais rápido nos dias de teste oficiais em Hockenheim.

Apenas um ano mais velho é David Schumacher, o filho do ex-piloto da Fórmula 1 Ralf Schumacher, que está a correr num dos oito Mercedes-AMG. Entre os seis pilotos da Lamborghini está a única piloto feminina no campo, a britânica Esmee Hawkey, que já marcou os seus primeiros pontos no DTM em 2021. Ao lado dos dois Ferrari, o pelotão inclui também três Porsche 911s pela primeira vez. O lendário carro desportivo de Zuffenhausen, assistido pela SSR Performance e KÜS Team Bernhard, com o campeão mundial de endurance e o vencedor de Le Mans, Timo Bernhard, como diretor da equipa, está a acrescentar um marco histórico na 36ª temporada do DTM. Pela primeira vez desde os dias de glória da Deutsche Rennsport-Meisterschaft (DRM) nos anos 70, Porsche irá estar na luta pelo título num campeonato com raízes alemãs.

Motivos mais que suficientes para ir até Portimão e ver as máquinas e as estrelas do DTM que iniciam uma época que promete ser emocionante.