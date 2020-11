DTM anuncia mais detalhes para 2021

O DTM revelou mais pormenores dos novos regulamentos que serão introduzidos em 2021. Após afastarem-se dos atuais Classe 1, o DTM pretende introduzir carros baseados nos GT3.

O DTM confirmou que será introduzido um Balanço de Performance (BoP) tal como acontece em outras séries mundiais. Para além do BoP também vai existir lastro nos carros, com os melhores a terem mais peso: o vencedor leva 25kg, o segundo lugar 18kg e o terceiro lugar 15kg.

O DTM também anunciou as várias competições que irão integrar a série: DTM, o Troféu DTM, o DTM Electric (em princípio a partir de 2023), o DTM Classic e o DTM Esports.

O chefe do ITR, promotor do DTM, Gerhard Berger, afirmou ao motorsport.com: “Os desportos motorizados e o setor da mobilidade estão em fase de transição. Assim, estamos a implementar uma diversificação progressiva da nossa carteira, para um futuro que combina as mais altas exigências e tendências inovadoras”.

“O desporto motorizado continuará a ser um elemento fixo do DTM, desde o Troféu DTM e as corridas clássicas, até aos ESports. Como série separada, teremos o inovador e totalmente elétrico DTM Electric, que deverá começar num futuro próximo”, finalizou Berger.