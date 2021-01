DTM: Alex Albon e Liam Lawson podem correr de Ferrari

Alex Albon e Liam Lawson vão estar a correr no DTM em 2021. A dupla, que faz parte do programa de pilotos da Red Bull, deverá competir com um Ferrari 488 GT3 no Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM).

Já tinha sido anunciado que Albon e Lawson iriam estar no DTM em 2021 e agora o motorsport.com avança que estes podem correr de Ferrari 488 GT3 neste campeonato. Um carro da Honda seria a escolha mais lógica, tendo em conta a relação Honda /Red Bull na Fórmula 1, mas ao que parece o construtor japonês não vê grande valor comercial no DTM, evidente pela curta passagem nos Class One, quando passou a oportunidade de correr com o NSX-GT no DTM, o mesmo carro que usou no Super GT, no Japão.

Em termos de equipa para ajudar na assistência ao carros, sendo estes Ferrari, fala-se na AF Corse. A equipa tem várias ligações à Ferrari, correndo um programa de fábrica no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), mas o diretor desportivo, Batti Pregliasco, afirmou à mesma publicação: “Nunca digas nunca, mas isso será muito difícil para nós, porque estamos muito ocupados com outros programas”.

A Carlin, a DAMS e a Motopark são outras equipas que também têm historial em ajudar pilotos da esfera Red Bull nas fórmulas júnior, mas estas também já negaram interesse no projeto do DTM.