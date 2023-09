DTM ADAC GT4: Rodrigo Almeida em destaque na pista de Sachsenring | AutoSport

Rodrigo Almeida, esteve em destaque na 5ª ronda do Campeonato DTM ADAC GT4, que decorreu em Sachsenring, na Alemanha, no último fim-de-semana. O piloto, que correu pela primeira vez em neste traçado, mas tal não o impediu de mostrar a sua qualidade.

No sábado, primeiro dia de corrida, conquistou a 2ª posição na classe Júnior e também foi o melhor piloto a bordo de um Mercedes AMG. Contudo, durante o tempo na pista, o piloto moçambicano não evitou o contacto com outros carros, resultando em danos no seu veículo e na perda de algumas posições.

No domingo, Rodrigo Almeida recebeu o carro do seu colega, Joseph Knopp, no 24º lugar. O luso-moçambicano conseguiu recuperar 14 posições, levando o seu carro para o top 10 da classificação geral e alcançando o 4º lugar na classe Júnior.

Após a corrida, o piloto estava satisfeito com as suas prestações: “Estou muito feliz com o meu desempenho neste fim-de-semana. Sachsenring foi uma pista desafiante, mas não poderia estar mais satisfeito com os resultados. Continuo focado em alcançar bons resultados e já estou a pensar na próxima corrida, que será em Hockenheimring”, disse Rodrigo Almeida.