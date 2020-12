DTM: Abt Sportsline primeira a transitar para 2021

A equipa da Abt Sportsline foi a primeira equipa a transitar de 2020 para 2021 no DTM. Em 2021, o DTM estreia com novos regulamentos, os GT Pro, com carros de GT3 a serem a composição o pelotão da competição.

A equipa alemã vai entrar no campeonato com dois Audi R8 GT3. Assim, a equipa regressa ao estatuto de privada, depois de 14 temporadas como equipa oficial da Audi Sport. Em 2020, a Abst Sportsline venceu o campeonato de equipas com Nico Müller e Robin Frinjs. No campeonato de pilotos, estes ficaram em segundo e terceiro, respetivamente.

Para 2021 já estão confirmadas duas equipas, a GruppeM, com o Mercedes AMG GT3, e a 2Seas, com o McLaren 720s GT3.