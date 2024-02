Depois do WEC, McLaren vai competir no DTM com regresso de Timo Glock em cima da mesa | AutoSport

Depois de confirmada a inscrição da McLaren Automotive como fabricante representado no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) na classe LMGT3 para a temporada de 2024, o McLaren 720 GT3 Evo enfrentará a concorrência da Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG e Porsche também no DTM, com a possibilidade do antigo piloto de Fórmula 1 Timo Glock regressar ao campeonato alemão através deste projeto.

Enquanto no WEC a McLaren o parceiro escolhido foi a United Autosports, que tem como co-proprietário Zak Brown, que vai operar os dois 720S GT3 EVO na classe LMGT3 – e regressar às 24 Horas de Le Mans, 29 anos após a vitória da marca britânica na mítica prova – no DTM será a equipa Project 1 Motorsport responsável por toda a operação.

Segundo informações do Motorsport-Total.com, Timo Glock poderá ser o piloto que levará um dos carroc britânico para as pistas nesta competição – apesar de faltar confirmação oficial, poderão ser dois McLaren a competir no DTM – faltando encontrar os parceiros para viabilizar o lugar ao volante do 720S GT3 EVO por uma temporada. No entanto, a mesma publicação dá conta do interesse neste projeto dos pilotos Clemens Schmid e Ben Dörr.

Glock tem estado afastado do DTM, tendo em 2022 competido em duas corridas com o BMW M4 GT3.

O DTM passa a ter representadas sete marcas para aquela que será a celebração do 40º aniversário desta competição, com teste coletivo marcado para Hockenheim nos dias 9 e 10 de abril.

Foto: McLaren