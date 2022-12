Campeões 2022, DTM: Sheldon van der Linde campeão | AutoSport

Sheldon van der Linde é o novo campeão do DTM. Na corrida final de Hockenheimring, o terceiro lugar o sul-africano foi suficiente para selar o triunfo. O piloto da BMW conquistou o título com três vitórias e mais três presenças no pódio, com a ronda de Lausitzring a ser crucial nesta caminhada com dois triunfos nesse fim de semana. A luta foi renhida e contou com Lucas Auer (Mercedes) e René Rast (no seu último ano pela Audi). Este trio levou a luta até a última corrida, mas foi mesmo van der Linde a fazer a festa.

No campeonato por equipas a Schubert Motorsport, equipa do sul-africano, foi a vencedora mas no campeonato de construtores, foi a Audi a levar a melhor, à frente da Mercedes-AMG e da BMW.

No DTM Trophy foi Tim Heinemann (Toyota Gazoo Racing Germany Powered By Ring Racing) a vencer a competição com seis vitórias em seu nome, numa época em que foi claramente o mais forte. Destaque para o brasileiro Thiago Vivacqua (Heide – Motorsport – Audi) e o moçambicano Rodrigo Dias Almeida (Bwt Mücke Motorsport – Mercedes), quartos e quintos respetivamente.