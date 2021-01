Audi pode usar motor do DTM no Rally Dakar ou em Le Mans

A Audi está a preparar a sua participação no Rally Dakar em 2022 e pode utilizar o motor desenvolvido para a Class One do DTM como base para a sua aventura no Todo-o-Terreno. Este motor também tem possibilidade de ser usado nas categorias LMDh ou LMH do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC).

O motor Class One desenvolvido pela Audi para o DTM diz-se ter custado mais de 10 milhões de euros, mas em termos desportivos foi muito bem sucedido. Conquistou os títulos de 2019 e 2020 no DTM, mas o final dos Class One na campeonato alemão de carros de turismo colocou-o numa prateleira. Agora, de acordo com o motorsport.com, o motor de 640cv pode vir a fazer parte da aventura do Dakar.

Apesar da tecnologia elétrica não estar completamente desenvolvida para aguentar uma maratona como o Dakar, a Audi tem como plano ter um ICU para carregar a bateria quando necessário. A ideia de ter um motor de combustão interna como reserva foi dada quando a Audi anuncia que iria entrar no Rally Dakar.

Já no Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC), de acordo com o anitgo engenheiro da Audi Ulrich Baretzky, responsável pelos motores do construtor alemão nas 13 vitórias em Le Mans entre 2000 e 2014, “Esta unidade de potência pode cobrir várias modalidades nos próximos dez anos, como por exemplo Le Mans. Seria perfeito para um hipercarro ou um LMDh”, disse Baretzky ao Auto Motor Und Sport em agosto.