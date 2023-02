13 equipas compõem pelotão do DTM | AutoSport

O DTM vai iniciar a 35ª temporada com um pelotão composto por 13 equipas com seis marcas automóveis diferentes. O campeonato alemão, que será organizado sob a égide do ADAC pela primeira vez, realiza a primeira ronda da temporada entre os dias 26 e 28 de maio no Motorsport Arena Oschersleben.

Duas equipas Audi estarão na grelha no DTM em 2023, a ABT Sportsline e a Liqui Moly Team Engstler vão colocar o Audi R8 LMS GT3 Evo II à disposição dos seus pilotos, enquanto a Schubert Motorsport usarão o BMW M4 GT3, tal como a Team Project 1. Os campeões por equipas do ADAC GT Masters de 2022, a Emil Frey Racing, farão a sua estreia no DTM com o novíssimo Ferrari 296 GT3.

A Lamborghini está também representada no DTM pela GRT Grasser Racing Team e SSR Performance. Ambas as equipas usarão o Lamborghini Huracán GT3 EVO2. A Mercedes-AMG Team HRT, a equipa vencedora do ano passado do ADAC GT Masters e a recém-chegada Mercedes-AMG Team Landgraf e Mercedes-AMG Team Winward representarão a Mercedes-AMG com o AMG GT3 Evo. O peltão fica completo com as três equipas clientes da Porsche com o novo 911 GT3 R, a Manthey EMA regressa a esta competição e a Toksport WRT celebra a sua estreia. A última é a KÜS Team Bernhard que representa a Porsche no seu segundo ano.

“Abrimos um novo capítulo para o DTM sob a responsabilidade do ADAC. Sustentabilidade, inovação, entretenimento e desporto motorizado emocionante, é isso que o DTM representa a partir de agora. Com um grande número de novas entradas de primeira classe, equipas de renome internacional, ‘sportscars’ de todos os fabricantes de topo e pilotos de topo, todos os fãs podem aguardar com expectativa uma temporada emocionante. O elevado nível de interesse no DTM mostra que as nossas ideias e planos para a série estão a ter uma resposta positiva”, disse o presidente do ADAC Sports, Gerd Ennser.

Os carros da Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG e Porsche vão ser movidos por um combustível sustentável da Shell, que consiste em 50% de componentes renováveis.

Composição do pelotão:

ABT Sportsline l Audi R8 LMS GT3 Evo II

Emil Frey Racing l Ferrari 296 GT3

GRT Grasser Racing Team l Lamborghini Huracán GT3 EVO2

KÜS Team Bernhard l Porsche 911 GT3 R

LIQUI MOLY Team Engstler l Audi R8 LMS GT3 Evo II

Manthey EMA l Porsche 911 GT3 R

Mercedes-AMG Team HRT l Mercedes-AMG GT3 Evo

Mercedes-AMG Team Landgraf l Mercedes-AMG GT3 Evo

Mercedes-AMG Team WINWARD l Mercedes-AMG GT3 Evo

Project 1 l BMW M4 GT3

Schubert Motorsport l BMW M4 GT3

SSR Performance l Lamborghini Huracán GT3 EVO2

Toksport WRT l Porsche 911 GT3 R

Calendário 2023