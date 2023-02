DKR leva o título do ALMS | AutoSport

A equipa DKR de Charlie Eastwood, Ayhancan Guven e Salih Yoluc conquistou o título do Asian Le Mans Series em LMP2 ao vencer a última corrida da temporada no Circuito Yas Marina. Uma corrida que acabou de forma dramática, com dois dos candidatos à vitória a ficarem pelo caminho.

O #43 da Inter Europol (N. Siegel / C. Bogle / C. Crews) encontrou problemas nos últimos minutos da prova, com a caixa de velocidades a ceder, enquanto um furo complicou as contas do #37 Cool Racing (A. Coigny / M. Jakobsen) também sofreram um revés com uma penalização de Stop & Go por não terem cumprido o tempo mínimo numa das paragens. Assim, as portas do triunfo abriram-se para a DKR que acabou por vencer a prova, ficar com o título e com o respetivo convite automático para as 24h de Le Mans. Quem acabou por ficar em segundo lugar foi o #98 da 99Racing (N. Jani / N. Mazepin / A. Al Harthy) com o #37 a ficar com a terceira posição.

A Algarve Pro Racing (J. Falb / J. Allen / K. Simpson) entrou neste fim de semana na liderança, mas a corrida de sábado não terminou da melhor forma para a estrutura lusa que acabou por ficar em terceiro lugar no campeonato, depois do quarto lugar conquistado hoje.

Em LMP3 foi a Graff Racing (F. Rossello / X. Lloveras / F. Heriau) a vencer a última prova do ano, levando a melhor sobre o #17 da Cool Racing (C. Oltramare / A. Chila / M. Siebert ), com a MV2S Racing (J. De Sadeleer / V. Gutak / F. Lavergne ) a terminar em terceiro lugar. Nas contas do título, acabamos com um empate entre a Graff e a MV2S (73 pontos). No entanto, o título foi para a Graff porque o seu Ligier #8 alcançou mais segundos lugares do que a MV2S durante a temporada. Miguel Cristóvão terminou a corrida na quinta posição, um bom final de época para o português que tem ainda o ELMS pela frente, também em LMP3.

Nicky Catsburg, Chandler Hull e Thomas Merrill conquistaram o título em GT3 para a equipa BMW Walkenhorst Motorsport, que completou um recorde de 100 por cento no pódio para a temporada ao terminar em segundo lugar. A Haupt Racing Team (A. Al Zubair / L. Stolz / M. Konrad) acabou por vencer a corrida hoje, à imagem do que tinha feito ontem, mas foi a Walkenhorst a acabar com o título. Henrique Chaves terminou a prova em 11º em mais uma boa recuperação.

Os convites para Le Mans ficaram assim entregues à DKR em LMP2, à Graff em LMP3 e à Walkenhorst em GT.

