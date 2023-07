Diogo Ferrão: “CPV não se sente acarinhado por Vila Real” | AutoSport

Em conversa com o AutoSport, Diogo Ferrão afirmou de forma clara que o CPV não se sente acarinhado pelos organizadores do Circuito de Vila Real. O chefe da Race Ready, promotor do Campeonato de Portugal de Velocidade lamentou a falta de cuidado dos responsáveis da prova transmontana e que isso faz com que algumas equipas não queiram correr na prova nortenha: