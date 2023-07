Diogo Ferrão: “Ao haver uma competição internacional, o CPV pode não vir a Vila Real” | AutoSport

Diogo Ferrão colocou em cima da mesa a hipótese do Campeonato de Portugal de Velocidade não regressar a Vila Real. Na sequência das queixas feitas da falta de condições das equipas, o chefe da Race Ready não descarta a hipótese de faltar à festa transmontana. Reconhecendo que sendo difícil, apesar de não ser impossível, encontrar compromissos que permitam às equipas terem melhores condições, com a vinda de competições internacionais que exigem sempre mais concentração de meios, Diogo Ferrão pondera retirar Vila Real do calendário da principal competição de velocidade nacional: