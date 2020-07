Detetadas irregularidades nas verificações técnicas do Troféu C1

No seguimento das corridas realizadas no passado fim-de-semana no Autódromo Internacional do Algarve, foram realizadas verificações técnicas a 21 componentes de diversos carros participantes. Numa semana intensa de trabalho, os parceiros técnicos do Troféu C1 analisaram amortecedores, centralinas, motores e dados de telemetria.

“Os regulamentos do Troféu C1 foram construídos com base na filosofia de simplicidade e de custos reduzidos. Foi desta forma que conseguimos atrair 50 equipas para o campeonato. Sentimos que no Algarve, a filosofia estava a ser completamente quebrada e o Troféu C1 estava a deixar de ser digno das suas grelhas compostas. Em conjunto com os nossos parceiros técnicos, decidimos tirar a limpo as dúvidas que pairavam, e levámos a cabo uma semana intensa de verificações que levaram à deteção de irregularidades nos carros das Equipas 22, 32, 44 e 81. Um elogio para as equipas verificadas que não apresentaram nenhuma ilegalidade. Não vamos ficar por aqui e nas próximas provas as verificações vão ser alargadas a outros componentes. Durante a próxima semana vão ser publicadas as classificações atualizadas”, concluiu André Marques da Motor Sponsor.

As irregularidades encontradas abrangem vários componentes, Motor: Descentramento do moente da biela na cambota, descentramento do escatel da cambota, Alargamento da guia do escatel dos carretos da árvore de cames.

Amortecedores: Pressão do gás superior à de origem; Centralinas: Lambda, Avanço da ignição, Load map.

Gasolina: Menos de 3 litros no depósito.