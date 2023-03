Depois do WTCR, agora ‘morre’ o ETCR, eTouring Car World Cup | AutoSport

Após uma série de discussões com vários intervenientes, a Discovery Sports Events anunciou hoje que não irá promover o ETCR, eTouring Car World Cup durante o ano de 2023. Como se sabe, ao longo dos últimos meses, tem havido muita discussão relativa ao futuro da competição, incluindo o seu formato desportivo e regulamentar.

A ideia passava por criar o melhor palco possível para as corridas de automóveis eléctricos, mas apesar dos esforços feitos por todas as partes para finalizar o novo quadro desportivo e regulamentar que iria satisfazer as necessidades dos fabricantes, as condições necessárias não chegaram a bom porto, não puderam ser implementadas de forma satisfatória antes do lançamento de uma nova temporada, pelo que tudo isso leva agora a este desfecho.

Introduzida como a primeira série multimarcas de carros de turismo totalmente eléctricos em 2021 e promovida pela Discovery Sports Events ao longo das duas últimas temporadas, a competição teve corridas repletas de ação, em paralelo com a sustentabilidade e inovação no seu núcleo, mas não é possível levar a competição mais longe, ‘morrendo’ aqui, para já…