Depois do GT3, Ford prepara-se para revelar o Mustang GT4 em Spa | AutoSport

Depois de ter sido conhecido o novo Ford Mustang GT3, baseado no modelo Mustang Dark Horse de 2024, que foi revelado na véspera da corrida que celebrou o centenário das 24 Horas de Le Mans, a Ford prepara-se para desvendar novo Mustang GT4 em Spa-Francorchamps, dando continuidade ao crescimento das propostas Mustang para a competição.

O novo Mustang GT4 será apresentado na próxima quarta-feira, dia 28 de junho de 2023, no icónico Circuito de Spa-Francorchamps, durante a edição deste ano das 24 Horas de Spa. Como acontece com o GT3, o modelo é baseado na versão Dark Horse do novo Mustang de sétima geração e poderá competir nos principais campeonatos de GT4 espalhados pelo mundo, pelas mãos de equipas clientes. O novo Mustang GT4 foi desenvolvido pela Ford Performance, em parceria com a Multimatic Motorsports, entidade que irá construir as unidades para os privados.

Na apresentação do Mustang GT4 em Spa estará Mark Rushbrook, Diretor da Ford Performance Global Motorsports, bem como Stephane Ratel, Presidente da SRO, organizador das 24 Horas de Spa. O Mustang GT3 revelado em Le Mans também estará presente no circuito belga.