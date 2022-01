De Daytona para Interlagos: Filipe Albuquerque regressa à Stock Car Pro Series | AutoSport

Depois de conquistar a pole position da mítica corrida de 24 Horas de Daytona deste próximo fim de semana, Filipe Albuquerque e os seus companheiro do Wayne Taylor Racing, são uns dos candidatos mais fortes à vitória na prova de arranque do IMSA WeatherTech Championship. Sem tempo quase para respirar, o piloto português de seguida partirá para Interlagos, no Brasil, para a 13 de fevereiro disputar a primeira corrida do ano da Stock Car Pro Series com Ricardo Mauricio no carro da Eurofarma-RC.

Um início de ano e de época preenchidos que Albuquerque aguarda com otimismo: “Estou entusiasmado por regressar ao Brasil para fazer esta corrida de duplas. Se sair de Daytona com uma vitória, a motivação em Interlagos será ainda maior. Adorei correr no Brasil, por isso regressar, será sempre um prazer. E ainda por cima com uma equipa e pilotos vencedores. Estão reunidas as condições para tudo correr bem”, começou por referir .

O piloto português, que compete novamente no IMSA e no WEC a tempo intereiro em 2022, tem boas recordações do famoso circuito de brasileiro: “Já tive momentos dramáticos e felizes em Interlagos. Em 2019 venci nesta pista a Porsche Endurance Cup depois de um início de prova complicado, quando na volta de formação a roda do carro saltou. Saímos de último e ganhámos a corrida. Foi mágico. Sei que vai ser um fim de semana muito disputado porque os nossos adversários são muito fortes e experientes, mas acredito que vamos estar em condições de lutar pela vitória. Vencer em Daytona e em Interlagos seria ouro sobre azul”, referiu o piloto de Coimbra.