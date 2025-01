Daytona: Filipe Albuquerque com muito trabalho pela frente no Roar

Filipe Albuquerque já está em Daytona para disputar o Roar Before the Rolex 24, os treinos preparatórios para as 24 Horas de Daytona, que marcam o início do Campeonato Norte-Americano de Resistência (IMSA) nos dias 25 e 26 de janeiro.

Embora já tenha vencido a prova no passado, este ano será um desafio especial, pois Albuquerque e a sua equipa terão um novo carro, o Cadillac V-Series.R da Wayne Taylor Racing, exigindo trabalho e adaptação.

O piloto português mantém-se otimista, destacando a importância dos treinos para compreender o carro e encontrar soluções eficazes. Ele dividirá a condução do Cadillac #10 com Ricky Taylor, Will Stevens e Brendon Hartley.

“Estes treinos vão servir para trabalhar no carro, para descobrir comportamentos, mas sobretudo, soluções eficazes. Estamos todos na equipa muito motivados para trabalhar e para lutar”, começou por referir. “Será toda uma nova aventura que vai tornar esta prova ainda mais especial do que habitualmente. Agora é focar no trabalho e ver como tudo corre até domingo”, explicou o piloto português.