Group 1 Portugal 2020: Calendário e novidades

Já é conhecido o calendário das provas e algumas novidades do Group 1 Portugal para 2020. Diogo Ferrão, responsável máximo pela Race Ready, empresa promotora da competição, apresentou o calendário para a temporada que se avizinha e que terá início com um Test Day no Autódromo do Estoril, nos dias 13 e 14 de março.

Este que será um dia de testes perfeito já que no mês seguinte, novamente no Autódromo do Estoril, os dias 25 e 26 de Abril marcam o arranque da competição do Group 1 Portugal em 2020. Segue-se a sempre fantástica prova de Pau, facultativa, já que não pontua para competição, mas uma oportunidade única de visitar um circuito mítico internacional.

Será a 30 e 31 de maio, numa conjugação da exigência de um circuito citadino com o ambiente glamouroso do sul de França. Antes da paragem para o descanso de verão, o Group 1 Portugal visita o Algarve nos dias 11 e 12 de julho, um evento que promete bom tempo e dois dias perfeitos para levar a família, pois os dias mais longos convidam a visitar a praia/piscina entre uma prova e outra.

Após a paragem de verão, o regresso faz-se a 12 e 13 de setembro em Braga, naquela que é a visita ao norte do país e onde se encontra um circuito com características diferentes de todos os outros, além de estarmos numa cidade que sabe sempre receber bem a competição automóvel. Segue-se Jerez de La Frontera, uma das novidades no calendário, a 17 e 18 de outubro, num evento que também leva a Historic Fórmula 1 e que promete ser um evento inesquecível. A encerrar a época, o Group 1 Portugal regressa ao Estoril para os já tradicionais 250 km, nos dias 21 e 22 de novembro, naquela que é o encerrar da temporada com uma prova que ninguém quer falhar.

Neste evento foi também deixado em cima da mesa uma alteração a realizar nas partidas, com a formação de dois grupos, que está a ser avaliado se será colocado em prática ou não. A verdade é que este género de partidas está comprovado e já se realiza em inúmeras competições, juntando os grupos de carros com andamentos idênticos em função das categorias existentes.

O importante patrocínio da Atomic Shop foi mantido, numa parceria que se revela consistente com a Race Ready e que tem dado frutos para ambos os lados. Assim, é certo que os vencedores da categoria sorteada em cada uma das provas, vão continuar a ter direito a cheques para compra de material de competição na loja Atomic.

Foram também distinguidos os 20 novos pilotos que se juntaram ao Group 1 em 2019, ao mesmo tempo que foram anunciados os oito novos pilotos que chegam para a temporada de 2020 e que juntam mais sete carros à já bem composta grelha da competição. Não é por isso de estranhar o entusiasmo com que todos esperam pelo início da nova época a 25 e 26 de abril no Autódromo do Estoril.