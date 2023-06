CRM Racing Series, Legend Cars: Três triunfos de Diogo Tavares | AutoSport

Diogo Tavares foi dominador no regresso dos Legend Cars à pista durante o Jarama Classic, no circuito madrileno. A competição foi a principal novidade da CRM Motorsport em parceria com a Hirundo Motors para este evento.

Inseridos nas CRM Racing Series, os Legend Cars Iberian Series começaram o primeiro dia do Jarama Classic com a sessão de qualificação única de 15 minutos. O mais recente troféu monomarca com o cunho da CRM Motorsport em parceria com a recém-formada Hirundo Motors e apoiada pela Lynxport Snap-On ®, Auditiv, BaHRX e Schuberth fez a delícia dos milhares de adeptos que se deslocaram até ao

traçado madrileno.

Diogo Tavares cedo mostrou para o que vinha e com uma volta “canhão” ditou o mote dos pequenos bólides americanos. Tavares, já conhecedor do traçado espanhol, colocou o seu Legend Car na Pole Position para a corrida a decorrer neste primeiro dia de Evento. Nuno Teixeira foi o segundo, com uma margem muito curta para Tavares. Teixeira, que vencera em Portimão na jornada de estreia,

demonstrava-se muito contente com o seu primeiro contato com Jarama. No terceiro posto, Tiago Loureiro que tal como Teixeira completava a sua estreia neste circuito que outrora recebera a Formula 1. André Matos conseguia um promissor quarto lugar seguido de Bernardo Gonzalez, Tiago Raposo de Magalhães e Ricardo Filipe.

Diogo Tavares venceu a primeira corrida do fim de semana. Com 20 minutos pela frente, os 7 divertidos Legend Cars receberam a ordem de partida para a primeira corrida do fim de semana. Tavares e Teixeira depressa se destacaram dos restantes para dar início a uma “luta” titânica entre os dois pilotos. Com variadas trocas de posições entre os dois, sempre com o máximo de Fair Play, Diogo Tavares e Nuno Teixeira levaram o muito público presente ao êxtase, cumprindo o que se adivinhava, que os Legend Cars iam dar espetáculo! Com o cair da bandeira de Xadrez, era Diogo Tavares que vencia esta primeira corrida do fim de semana com Nuno Teixeira a ser segundo classificado. Mais atrás, André Matos, Bernardo Gonzalez, Tiago Loureiro e Tiago Raposo de Magalhães disputaram o lugar final do pódio. Com muitas trocas de posição entre os 4 pilotos, Matos era quem parecia ter o terceiro lugar nas mãos, no entanto um pequeno erro por parte do piloto de Torres Vedras fez com Tiago Loureiro agarrasse o terceiro lugar para nunca mais o largar. Bernardo Gonzalez conseguia também capitalizar com o deslize de Matos concluindo a prova no quarto posto. André Matos receberia a bandeira de xadrez na frente de Tiago Raposo de Magalhães e Ricardo Filipe.

Duas vitórias em duas corridas para Diogo Tavares.

Foram 7 os Legend Cars que alinharam para a segunda corrida do fim de semana do Jarama Classic com o detalhe que a grelha de partida seria formada pelos resultados da corrida anterior de forma invertida. Com Ricardo Filipe a partir da Pole Position e Tiago Raposo de Magalhães a arrancar da segunda posição seguidos por Bernardo Gonzalez e André Matos e com Tiago Loureiro, Nuno Teixeira e Diogo Tavares a concluírem a grelha de partida. Com a ordem de partida dada, e um arranque fulminante por parte de Nuno Teixeira e Diogo Tavares que prontamente assumiram a dianteira do pelotão seguidos por Tiago Loureiro o que daria início a 20 minutos de uma batalha épica a 3! Com Diogo Tavares e Nuno Teixeira a negociarem várias curvas lado a lado dando um espetáculo incrível a quem assistia. No entanto, um Caterham que se atrasou intrometeu-se entre a luta dos dois permitindo com que Tiago Loureiro se conseguisse aproximar e juntar-se à disputa pela vitória da segunda corrida. Contudo foi a Diogo Tavares que sorriu a vitória, o piloto do carro #13 conseguiu impor um ritmo muito forte num duelo titânico entre Tiago Loureiro e Nuno Teixeira, O restante pelotão seguiu mais de perto em relação às corridas anteriores e assistimos a uma bandeirada de xadrez com os 5 primeiros classificados por apenas 7 segundos. Está lançada mais uma série promovida pela CRM Motorsport com todos os ingredientes para seguir as pisadas do Super Seven by Toyo Tires.

Diogo Tavares faz o pleno conquistando a terceira vitória em três possíveis.

À semelhança da corrida anterior, a grelha de partida foi ditada pelos resultados da segunda corrida, mas de forma invertida, o que colocava Diogo Tavares no final da grelha de partida. André Matos foi que arrancou na primeira posição na frente de Bernardo Gonzalez, Ricardo Filipe e Tiago Raposo de Magalhães. Nuno Teixeira e Tiago Loureiro compartilharam a penúltima linha da grelha. Com o arranque a ser dado, André Matos com um excelente reflexo ao semáforo conseguiu manter a liderança, contudo estava a ser fortemente pressionado por Nuno Teixeira, Diogo Tavares e Tiago Loureiro que ainda antes do final da primeira volta superaram o estreante André Matos, iniciando uma luta a três épica. A surpresa da corrida seria Tiago Loureiro que rapidamente tomou a dianteira dos Legend Cars Iberian Series, contudo não seria por muito tempo pois Diogo Tavares e Nuno Teixeira estavam com vontade de vencer a derradeira corrida do fim de semana. Este trio trocou entre si a liderança da corrida e era impossível de prever quem seria o primeiro a receber a bandeirada de xadrez. Com os 20 minutos do cronómetro a chegarem ao fim um toque entre Nuno Teixeira e outro carro alheio à disputa dos Legend Cars, catapultou o piloto do carro #23 contra as barreiras de proteção do Circuito del Jarama hipotecando as hipóteses de vitória do piloto. A luta pela vitória ficava então resumida a Tavares e Loureiro e na última volta foi Tavares que cruzou a meta na primeira posição, seguido por Tiago Loureiro com a diferença de apenas 0,019 sec. André Matos foi terceiro após o desaire de Nuno Teixeira, seguiu-se Tiago Raposo de Magalhães, Ricardo Filipe e Bernardo Gonzalez que protagonizou um dos momentos da corrida com uma espetacular saída de pista com uma recuperação eximia. Para Tiago Raposo de Magalhães, “foi um regresso dos Legend Cars a Espanha em grande. Assistimos a três corridas incríveis, com trocas de posições ao longo de todo o pelotão, fazendo mesmo lembrar as corridas do Super Seven. Os Legend Cars fizeram as delícias do muito público presente neste grande evento.”