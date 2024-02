CRM Motorsport cria a Ladies Cup na Caterham Motorsport Iberia | AutoSport

A CRM Motorsport cria para 2024 a Ladies Cup uma nova categoria para o Caterham Motorsport Iberia. A categoria promete elevar o nível de competição no troféu monomarca mais antigo da velocidade ibérica e promover a participação feminina no mundo do automobilismo.

Com a expertise e compromisso da CRM Motorsport em destacar o talento feminino no desporto automóvel, a Ladies Cup oferecerá às pilotos uma plataforma para demonstrarem e aperfeiçoarem as suas habilidades e competir em igualdade de condições. Para esta nova categoria são elegíveis o Caterham 310R e o Caterham 340R, os modelos de iniciação da marca britânica. Com as jornadas pontuáveis a terem lugar em Paul Ricard ( 24-26 de Maio), Jarama(14 -16 Junho), Valência (26 -28 Setembro) e a terminar no Caterham Festival no Estoril ( 22- 24 Novembro) as participantes ibéricas terão a companhia das suas homônimas francesas.

Para Tiago Raposo de Magalhães, CEO da CRM Motorsport: ”Esta iniciativa representa um passo significativo em direção à igualdade de género no automobilismo nacional e destaca a importância de ampliar as oportunidades para as mulheres. Estamos ansiosos para começar este novo desafio com as pilotos nesta nova categoria e confiantes de que a introdução da Ladies Cup no Caterham Motorsport Iberia trará ainda mais visibilidade e reconhecimento ao talento feminino no automobilismo.”