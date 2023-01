CRM adreiu ao programa “Zerar”

O desporto motorizado começa a ganhar cada vez mais consciência da necessidade de atuar e diminuir a pegada de carbono. A CRM deu um passo nesse sentido e aderiu ao programa “Zerar”.

Tendo como um assunto prioritário a Segurança e a Saúde na prática do desporto automóvel, a CRM Motorsport decidiu, a par com o Museu do Caramulo, aderir ao programa “Zerar”, uma plataforma em que depois de um cálculo da pegada de carbono, permite comprar créditos de carbono equivalentes à pegada, que depois serão usados para financiar projetos que contribuem ativamente para a redução do carbono.

Para Tiago Raposo de Magalhães, CEO da CRM Motorsport “este caminho de preservar a saúde e o futuro do planeta está completamente alinhado com os nossos princípios e valores, onde estão ingredientes prioritários como a segurança e a saúde de todos os envolvidos nos nossos eventos. Por isso um passo natural e, ao mesmo tempo, mais inteiro na produção das melhores corridas do planeta.”

Para Salvador Patrício Gouveia, Presidente da direção do Museu do Caramulo, “o automobilismo deve ser divertido, mas também sustentável. Por isso, criamos a Zerar, com um programa de compensação de emissões carbónicas, para agilizar a implementação destas medidas junto de promotores e utilizadores de veículos em geral. Ter a CRM Motorsport, como primeiro aderente, um emblemático e importante promotor automobilístico de âmbito nacional e internacional, é também uma garantia do sucesso deste programa e uma confirmação da relevância destas medidas.”