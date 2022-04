CPVL, Estoril Racing Kickoff : Luís Barros foi o mais rápido nos Cronometrados | AutoSport

Começou a época no competitivo Campeonato de Portugal de Velocidade Legends. Com uma grelha bem composta (43 inscritos) a primeira ronda no Estoril tem tudo para dar bons espetáculos ao público presente nas bancadas e ao público que poderá ver as transmissões.

Para já, o nome em destaque é Luís Barros (FORD SIERRA RS 500), que foi o mais rápido nos treinos cronometrados e repetiu a façanha nos cronometrados onde conseguiu a pole com o tempo de 1:50.433, sendo o mais rápido à geral e o mais rápido na sua categoria (SUPER TROPHY). Em segundo lugar e a pouco mais de 0.5 seg. ficou a dupla transmontana Manuel Fernandes e Hugo Mestre (SUPER TROPHY) no seu BMW 320D, com a dupla Filipe Matias e Rodrigo Macedo (SUPER TROPHY) a ficar em terceiro lugar no Volvo 850 R, já a mais de dois segundos da referência.

Artur Monteiro (CITROEN SAXO VTS) foi o mais rápido em L99-1600, tal como João Luís (RENAULT SPIDER) em Trophy, Tiago Ribeiro (HONDA INTEGRA TYPE R) em L99-2000, António Conceição (MERCEDES 190 2.3 16V) em L90, António Barros (BMW M3 E36) L99, Sérgio Pinto (HONDA CIVIC) L90-1600, Marcos Oliveira (WESTERFIELD) em Super Extra e Eleutério Duarte (RENAULT CLIO RS 2000) em Super Turismo.

Amanhã teremos duas corridas do CPVL, uma de manhã e outra de tarde.

