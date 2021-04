CPVL: Dupla Manuel Fernandes / Hugo Mestre na frente nos cronometrados

A dupla Manuel Fernandes / Hugo Mestre manteve a toada do ano passado e foi a mais rápida à geral e nas sua classe nos treinos cronometrados do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends. Os pilotos do BMW 320 D (Super Trophy) fizeram o tempo de 1:30:266, ficando à frente da dupla Filipe Matias / Sérgio Moutinho (Volvo 850 T5, )Super Trophy) e de Paulo Vieira (L 99) em BMW M3 E36 que completaram o top 3 à geral.

As corridas dos Legends estão agendadas para as 10:40 e as 15:05 de amanhã.

Live Timing AQUI

Foto: Nuno Organista