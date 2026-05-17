CPVCL 1300, Portimão: João Braga cruzou a linha de meta em primeiro na Corrida 2

A segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Legends 1300 no Autódromo Internacional do Algarve ficou marcada por um problema mecânico que afastou o vencedor de ontem e abriu caminho a uma luta intensa pelos lugares da frente.

Fernando Morgado (Suzuki Swift GTi) largou da pole position, seguido de João Braga (Datsun 1200), Thierry Montagne (Hyundai Accent) e o Opel Corsa da Dupla João Miguel Batista e Filipe Monteiro, ordem que refletia os resultados da corrida anterior. Braga não perdeu tempo e agarrou a liderança logo nas primeiras curvas, com Morgado a seguir em segundo, pressionado de perto pelo Corsa de Monteiro.

Montagne entrou brevemente no ataque e superou Morgado para o segundo posto, enquanto Mariana Posser (Hyundai Accent) também subia ao quarto lugar à custa do piloto do Hyundai. No Desafio ANPAC, Daniel Gouveia (Fiat Punto 85S) recuperava posições a bom ritmo e já era segundo da classe. Morgado acabou por reagir e regressou ao segundo posto, com Posser a atacar o Corsa da Dupla Batista e Monteiro pelo terceiro lugar da geral.

O Safety Car foi chamado à pista na quarta volta, após o Suzuki Swift GTi de Morgado ficar imobilizado com um problema mecânico, encerrando prematuramente a participação do vencedor de ontem. À entrada para a paragem, Braga liderava a geral e os Clássicos 1300, a dupla Batista / Monteiro assumia o comando da Stock Cup, Posser liderava os Hyundai Accent. Gouveia estava já na frente do Desafio ANPAC, Afonso Azevedo (Peugeot 107) liderava nos City e a dupla Andreia Fonseca e Rui Fonseca (Toyota Starlet) liderava nos Legends.

No recomeço, Braga manteve a liderança e Posser subiu ao segundo posto, numa luta que se prolongou e que acabou por permitir à dupla Batista / Monteiro regressar à segunda posição. A disputa azedou pouco depois com um toque entre os dois carros, embora ambos se tenham mantido em pista. Entretanto, Montagne aproximava-se e tentava repetir o triunfo numa das classes. Gouveia, que havia concluído uma brilhante recuperação, mantinha-se firme na liderança do Desafio ANPAC.

João Braga cruzou a linha de chegada em primeiro e sagrou-se vencedor nos Clássicos 1300. A dupla João Miguel Batista / Filipe Monteiro (Opel Corsa) venceu na Stock Cup e Mariana Posser foi a melhor nos Hyundai Accent. No Desafio ANPAC, Daniel Gouveia triunfou numa mais uma brilhante exibição. A dupla Andreia Fonseca e Rui Fonseca (Toyota Starlet) venceu nos Legends 1300 e Afonso Azevedo revalidou o triunfo nos City.