CPVCL 1300, Portimão: Corrida termina com bandeiras vermelhas, Fernando Morgado em destaque
A primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Legends 1300 disputada no Autódromo Internacional do Algarve ficou marcada por um capotanço que motivou a interrupção prematura da prova. Fernando Morgado cruzou a linha de meta em primeiro lugar, numa corrida repleta de lutas.
No arranque, João Braga (Datsun 1200) manteve a liderança, seguido de Fernando Morgado (Suzuki Swift GTi), com o Opel Corsa da dupla João Miguel Batista/ Filipe Monteiro a ocupar o terceiro posto. O Hyundai Accent da dupla Rui Martins / António subia, entretanto, à terceira posição na Curva VIP, numa fase inicial agitada. No Desafio ANPAC, Daniel Gouveia (Fiat Punto) entrava em pista endiabrado e fazia-se notar desde cedo no top 5 da geral.
Gouveia não tardou a mostrar o seu ritmo e ultrapassou o Opel Corsa d de João Miguel Batista, subindo ao terceiro lugar da geral. Braga, que parecia estar lançado para uma corrida tranquila, caiu fora do top 5, mas a recuperação do piloto não se fez esperar e regressou ao top 3 pouco depois, numa corrida de constantes alterações na frente do pelotão.
O drama chegou a cerca de dez minutos do fim, quando Gouveia ficou imobilizado na curva 9, deitando por terra todo o bom trabalho realizado pelo piloto transmontano. Nessa fase, Morgado liderava com Braga na segunda posição e Thierry Montagne (Hyundai Accent) em terceiro, seguidos de Batista em quarto e Mariana Posser (Hyundai Accent) em quinto a fazer uma excelente corrida.
O final da corrida trouxe ainda mais emoção e drama. Uma disputa intensa entre Carolina Martins (Fiat Punto) e Cayo Santos (Hyundai Accent) terminou em capotanço do Punto de Martins, numa manobra tardia de Santos que obrigou os comissários a exibir a bandeira vermelha, encerrando antecipadamente a prova.
A corrida terminou prematuramente e, à passagem da linha de meta, Fernando Morgado venceu na classe Legends 1300, com João Braga a cruzar em segundo e a sagrar-se vencedor nos Clássicos 1300. Thierry Montagne destacou-se nos Hyundai Accent, enquanto João Miguel Batista levou a melhor na Stock Cup. No Desafio ANPAC, o triunfo sorriu a Daniel Monteiro, com Afonso Azevedo a vencer na classe City.
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