CPVC /CPVL, Portimão: Macedo Silva lidera corrida movimentada

A primeira corrida do CPVC+CPVL no Autódromo Internacional do Algarve ofereceu ao público um espetáculo repleto de ultrapassagens e trocas de posições na frente do pelotão.

Na largada, Rui Costa (Ford Escort RS 1800) foi para a frente do pelotão, com João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) a perder várias posições após o sinal de partida. Bruno Santos (Porsche 911 RSR) seguia em segundo, à frente de António Soares (Ford Escort RS 1600), João Cruz (Ford Escort RS 1600) e Bruno Lima (BMW E30 M3). João Novo (Ford Escort MK1) fechava o grupo da frente com claras intenções de recuperar posições.

Na terceira volta, Rui Costa era pressionado de perto por Bruno Santos, enquanto António Soares geria com critério o terceiro lugar. Atrás, João Cruz mantinha-se colado ao piloto do Escort, com João Novo e Macedo Silva a protagonizarem uma bela luta pelo sexto posto.

À entrada para a quarta volta, Santos aproveitou uma oportunidade e passou Costa para a liderança. Soares consolidava o terceiro posto, com Cruz atrás de si, enquanto Macedo Silva ultrapassava João Novo. O piloto do Porsche 911 RSR revelava-se o mais rápido do grupo da frente e tinha agora Cruz na sua mira, ultrapassagem que concretizou na volta seguinte. Rui Costa perdia mais uma posição, numa queda de ritmo contrastante com a exibição do arranque.

Na sexta volta chegou o momento decisivo. Macedo Silva iniciou o ataque a Bruno Santos e regressou ao primeiro lugar, impondo-se de forma clara na frente da corrida. Mais atrás, Cruz aproveitou para ultrapassar Santos, enquanto João Novo continuava a mostrar uma condução exuberante e passava António Soares.

A cinco minutos do fim, Santos entrou nas boxes, já sem o ritmo que impusera nas voltas iniciais, abandonando assim a luta pelo pódio. Pouco depois, o Safety Car foi chamado à pista após o Renault Spider de Pedro Bartolomeu ficar imobilizado numa zona pouco segura, neutralizando a corrida até à bandeira de xadrez.

João Macedo Silva cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, conquistando igualmente a vitória na classe H75. João Cruz terminou em segundo na geral e venceu no Grupo 5, com João Novo a fechar o top 3 à geral e a ser segundo no Grupo 5 (Carlos Dominguez no Mazda RX2 Capella fechou o pódio da classe). No H75, António Soares e Tiago Santos (Porsche 911 RSR) completaram o pódio da categoria rainha dos históricos. Bruno Lima (BMW E30 M3) venceu nos L99 e foi o melhor dos Legends, com Sérgio Pinto (Subaru Impreza GC8) e José Miguel Almeida (Honda Integra Type R) a completarem o pódio da classe. José Meireles (BMW E30 M3) levou a melhor nos L90 e Pedro Lisboa (Renault Megane) venceu nos Legends Trophy.