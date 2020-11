CPVC/CPVC 1300, Portimão II: Rui Azevedo vencedor

Rui Azevedo levou o Ford Escord RS 1600 à vitória na corrida do Campeonato de Portugal de Clássicos e Clássicos de 1300. Jorge Areia, em máquina idêntica a Azevedo, ficou na segunda posição, com João Cruz a completar o pódio.

A chuva que caiu em doses absolutamente incríveis e acabou por prejudicar a primeira corrida em Portimão. Foram cumpridas apenas seis voltas, com a omnipresença do Safety-Car. As condições muito adversas fizeram algumas vítimas no pelotão, entre eles o piloto que tinha feito a pole, Carlos Vieira.

Na frente ficava João Macedo Silva, porém, com as condições da pista e muitos problemas de visibilidade, o piloto do Porsche 911 RSR acabou por, involuntariamente, ultrapassar Rui Azevedo (Ford Escort RS 1600) durante o período em pista do Safety-Car. Apesar de involuntária, a manobra foi penalizada pelos comissários desportivos e João Macedo Silva acabou no décimo lugar esta primeira corrida.

Assim, a vitória ficou para Rui Azevedo, seguindo-se Jorge Areia (Ford Escort RS 1600) e João Cruz (Ford Escort RS 1600), com Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600) a falhar o pódio, mas a contribuir para que a corrida terminasse com seis Ford Escort nos seis primeiros lugares.

Nos Clássicos 1300, a vitória foi para Luís Alegria, ao volante do Datsun 1200, seguido de José Fafiães, João Braga e Pedro Barbosa, todos em Datsun 1200. Contas feitas às diversas classes, Ricardo Pereira (Ford Escort RS 1600) ganhou o Gr.1, João Cruz (Ford Escort RS 1600) venceu o Gr.5 e nos H81, o melhor foi Jorge Cruz ao volante do seu BMW 323i. Nos H71-T1600 vitória para Carlos Barbot (Lotus Elan 26R), nos H75 ganhou Rui Azevedo, enquanto que nos H75-1300 a vitória foi para Luís Alegria.