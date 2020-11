João Macedo Silva venceu a segunda corrida no Autódromo Internacional do Algarve a contar para o Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Clássicos 1300. O piloto do Porsche 911 RSR ficou na frente de Rui Azevedo em Ford Escord RS 1600 e Carlos Vieira, em máquina idêntica a Azevedo.