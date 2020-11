CPVC/CPVC 1300, Portimão II: Carlos Vieira na pole position

Carlos Vieira, em Ford Escort RS 1600, foi o mais rápido na qualificação do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Clássicos 1300. Vieira fez um tempo de 1:58.246s no Autódromo Internacional do Algarve.

Atrás de Vieira, por 1.458s, ficou João Macedo Silva no Porsche 911 RSR. Joaquim Jorge, também em Ford Escort RS 1600, completou os três primeiros a 4.279s da frente.

Em termos de categorias, Carlos Vieira fica na frente na GR5. Na H75, o mais rápido foi João Macedo e Silva. Na H81, o mais rápido foi Jorge Cruz em BMW 323i. Na H71-T1600, Carlos Barbot no Lotus Elan foi o mais rápido. Carlos Pedro, em Ford Escord RS 1600, foi o mais rápido na GR1.