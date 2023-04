CPVC / CPV1300: Macedo Silva e Luís Alegria vencem à geral | AutoSport

Numa grelha conjunta, em que o Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos correu com o Campeonato de Portugal de Velocidade 1300. João Macedo Silva e Luís Alegria destacaram-se

João Macedo Silva venceu confortavelmente a primeira corrida do CPVC 2023 e prestou assim mais uma homenagem a Eduardo Santos, mais conhecido como o Mestre Eduardo. Em mais uma prestação sem mácula, o piloto do Porsche 911 RSR largou da pole, afastou-se da concorrência e nunca mais foi incomodado. O pódio completou-se com a presença de Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600) que travou uma bela luta com Rui Costa, com vantagem para JJ. Os três pilotos completaram o pódio à geral e na categoria H75 do CPVC. A dupla Marco Campos e Simplicito Pinto (Mazda Capella) venceu no Grupo 5, Ricardo Jorge Pereira (Ford Escort RS 2000) triunfou no Grupo 1, a dupla Eduadro Santos / Pedro Poças venceu em H81 e Vítor Costa (Lotus Elan) venceu em H71.

No CPV 1300, foi Luís Alegria a impor-se, no seu Datsun 1200, à frente de Pedro Barbosa (Datsun 1200), com Jorge Manuel Cequeira a ficar com o terceiro da geral e o primeiro da categoria Legends. No desafio ANPAC triunfou Pedro Teixeira.

A segunda corrida está agendada para amanhã, à 8 e 15.