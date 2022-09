CPVC 1300, Estoril: Triunfo de João Braga na primeira corrida | AutoSport

Depois de Luís Alegria (Datsun 1200) ter dominado os treinos cronometrados do fim de semana do Estoril Racing Tribute/ Paulo Alves do Campeonato de Portugal de Clássicos de Velocidade 1300, foi João Braga em Datsun 1200, o mais forte na Corrida 1.

Luís Alegria deu espetáculo com grandes powerslides com o Datsun e terminou no segundo lugar, com Pedro Barbosa a fechar o pódio da classificação geral e dos H75.

Problemas de motor ditaram o abandono de outros dos favoritos, José Fafiães (Datsun 1200), enquanto o campeão em título do Desafio ANPAC, Manuel Alves em Fiat Punto 85 (sobrinho do homenageado, Paulo Alves), venceu nesta categoria e Manuel Fernandes e Jorge Silva subiram ao pódio no segundo e terceiro lugar, respetivamente.

Entre os concorrentes da classe H71, Arnaldo Marques (Datsun 1200) bateu Cândido Monteiro (Datsun 1200). Na classe Legends foi Pedro Pimenta (Peugeot 106) o vencedor, seguindo-se Mota Freitas (Citroen Ax Sport) e Luís Sepúlveda (Mini Cooper 1.3).

Carlos Maciel (Mini Cooper) terminou a corrida 1 vitorioso na classe H71-1000 com Veloso Amaral (Datsun 1000) no segundo posto. Paulo Miguel (MG Metro) foi o 18º classificado da geral e único concorrente na classe H81.