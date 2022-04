CPVC 1300, Estoril Racing Kickoff: Primeiro triunfo para João Braga | AutoSport

João Braga (Datsun 1200) e José Fafiães (Datsun 1200) reservaram para si todas as despesas da corrida dos Clássicos 1300, rodando a primeira metade da corrida ‘colados’, mas depois, Braga foi para a frente e terminou com grande avanço para Fafiães (ficou com a caixa encravada em terceira velocidade e com isso teve de deixar fugir o João Braga).

Pedro Barbosa (Datsun 1200) foi terceiro a meio minuto do vencedor, com Manuel Fernandes jr. a levar de vencida o Desafio ANPAC, corrido com os Fiat Punto 85, depois duma excelente luta em pista com Tiago Silva e David Vieira, terminando os três separados por 2.5s, e os dois primeiros, por 1.124s.