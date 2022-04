CPVC 1300, ESTORIL RACING KICKOFF: NOVO TRIUNFO DE JOÃO BRAGA | AutoSport

A segunda corrida dos Legends foi muito interessante até ao momento em que José Fafiães (Datsun 1200/H75) ficou fora da excelente luta que estava a ter com João Braga (Datsun 1200/H75) desde o início da corrida, deixando o piloto do Datsun 120 #13 sozinho até à meta. O duo alternou-se na liderança da corrida, mas problemas com o motor do Datsun 1200 deixaram o piloto de fora.

Desta forma, Pedro Barbosa (Datsun 1200/H75) foi segundo a 14.032s, com Manuel Fernandes (Fiat Punto 85) a vencer novamente o Desafio ANPAC depois doutra bela luta com David Vieira (Fiat Punto 85), que foi segundo a 6.899s, com Pedro Pimenta (Peugeot 106) a seguir-se-lhes na classificação como quinto da geral e vencedor dos Legends. Seguiram-se na classificação Tiago Silva (Fiat Punto 85), Ricardo Ferrão (Opel Corsa) e Marco Pinto Moura (Fiat Punto 85).