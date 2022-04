CPVC 1300, Estoril Racing Kickoff: João Braga levou a melhor nos Treinos Cronometrados | AutoSport

No arranque do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300, João Braga foi o mais veloz nos treinos cronometrados, tendo ficado no topo da tabela à geral.

Depois de nos treinos livres ter sido José Fafiães (DATSUN 1200) a estabelecer a referência, nos Cronometrados, João Braga (DATSUN 1200) impôs a sua velocidade e fez o melhor tempo à geral e o melhor tempo na categoria H75. Em segundo lugar nos Crono ficou Tiago Fino Vitorino (MINI 1275 GT) e em terceiro Luís Alegria (DATSUN 1200), todos em H75.

Nas outras categorias tivemos Pedro Pimenta (PEUGEOT 106) a ser o mais rápido em Legends, tal como a dupla Carlos Maciel e Carlos Aniceto (MORRIS COOPER) em H71-1000 e David Vieira (FIAT PUNTO 85) no Desafio ANPAC. A dupla Rui Moura e Carlos Lourenço (TOYOTA STRALET 1.3) compete sozinha nos H81.

Está assim concluído o primeiro dia de trabalho para os Clássicos 1300 que voltam amanhã à pista para duas corridas.

Tempos Treinos Livres

Tempos Treinos Cronometrados