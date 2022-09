CPVC 1300, Estoril: Luís Alegria na pole position | AutoSport

Luís Alegria (Datsun 1200) conquistou a pole position para a primeira corrida do fim de semana do Estoril Racing Tribute/ Paulo Alves do Campeonato de Portugal de Clássicos de Velocidade 1300, batendo José Fafiães (Datsun 1200) por 2.197s e foi o mais rápido da classe H75. Pedro Barbosa (Datsun 1200) foi o terceiro mais rápido da sessão de treinos cronometrados no Estoril.

Arnaldo Marques (Datsun 1200) foi o piloto mais rápido entre os concorrentes da classe H71 e nos H81 foi Paulo Miguel (MG Metro). Manuel Alves (FIAT Punto 85) foi o mais rápido entre os pilotos do Desafio ANPAC e Pedro Pimenta (Peugeot 106) nos Legends.