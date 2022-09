CPVC 1300, Estoril: Luís Alegria levou a melhor na corrida 2 | AutoSport

Luís Alegria (Datsun 1200) venceu à geral a segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos 1300, no Circuito do Estoril. Se na corrida anterior Alegria tinha dado espetáculo, na derradeira prova triunfou com uma vantagem confortável sobre João Braga e Pedro Barbosa, ambos em Datsun 1200. Estes foram também os três pilotos no pódio da classe H75, enquanto Arnaldo Marques (Datsun 1200) foi o vencedor da classe H71.

Os concorrentes do Desafio ANPAC provaram ser um espetáculo dentro de outro, com disputas muito acesas levadas até à bandeira de xadrez. Manuel Alves (Fiat Punto 85) repetiu a vitória, com David Vieira e Jorge Silva a levarem a decisão do segundo posto até aos últimos metros da corrida. Vieira ficou em vantagem sobre Silva neste particular e que ainda teve Pedro Teixeira como observador atento.

Envolvido na discussão dos pilotos dos Fiat Punto 85 do Desafio ANPAC esteve Pedro Pimenta (Peugeot 106), que saiu vitorioso entre os concorrentes da classe Legends, assim como o único piloto da classe H81 Miguel Miguel (MG Metro) que terminou no 12º lugar da geral.

Um pouco mais atrás no pelotão terminou Veloso Amaral (Datsun 1000) que venceu na categoria H71-1000, com outro concorrente do Desafio ANPAC, Fábio Mota que esteve no Estoril dividindo o carro com o seu pai Manuel Mota, a separá-lo do segundo classificado nesta classe, Carlos Aniceto (Morris Cooper).

