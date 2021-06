CPVC 1300: Carlos Cruz vence a segunda corrida à geral | AutoSport

Excelente corrida dos Clássicos 1300 no Estoril em que as pequenas máquinas deram espetáculo, com a luta pela vitória à geral a ser animada.

João Braga (Datsun 1200) começou melhor a corrida, assumindo a liderança na primeira curva, seguido de Paulo Mendes (Toyota Starlet) e Carlos Cruz (Datsun 1200). Nas voltas seguintes Mendes chegou a assumir a liderança seguido de Cruz, com Braga a cair para terceiro.

Mas não foi preciso muito tempo para que Carlos Cruz assumisse a liderança da prova, com João Braga a subir para segundo e a perseguir Cruz, com Mendes a cair para terceiro, com Fernando Charais a ver a luta à distância (Citroen AX Sport) e Manuel Alves líder do desafio ANPAC.

Apesar da pressão intermitente de Braga, Cruz manteve-se na frente da corrida até ver a bandeira de xadrez, com a pista a ver as primeiras pingas de chuva a cair. Assim, Carlos Cruz foi o vencedor à geral e nos H75, seguido de João Braga e Paulo Mendes, vencedor da categoria Legends. Manuel Alves venceu no Desafio ANPAC.