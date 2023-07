CPV1300, Vila Real: Luís Alegria venceu à geral na corrida 1 | AutoSport

Depois da chuva, o sol começou a despontar para a primeira corrida do CPV1300, uma corrida com um arranque intenso, mas um final sob Safety Car.

A luta entre os primeiros foi bem animada durante a primeiras curvas com Luís Alegria (Datsun 1200) a perder a posição para Luís Mendes (Citroen AX Sport), mas o duelo acabou depressa com Mendes a ter de desistir. A partir daí, Alegria assumiu a liderança da corrida e foi cavando o fosso para Jorge Marques (Toyota Starlet 1300 S) e Ricardo Ferrão (Opel Corsa A) que proporcionaram boas lutas. Mas na sexta volta a corrida viu o Safety Car entrar com dois carros parados. O Safety Car prolongou-se até ao fim do tempo regulamentar com a corrida, que teve apenas seis voltas.

Luís Alegria venceu à geral e nos H75, com Jorge Marques a triunfar nos Legends 1300 (Ricardo Ferrão acabou por desistir também), Pedro Teixeira (Fiat Punto 85 S) levou a melhor no Desafio ANPAC, tal como Pedro Botelho Austin (Mini cooper S) e Miguel Miguel (Austin Metro).