CPV1300, Portimão: Luís Alegria voltou a ser o mais forte | AutoSport

Chegou ao fim com a segunda corrida disputada hoje no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) a temporada 2023 do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300. Com uma pista praticamente seca, os pilotos cumpriram as 11 voltas com muita animação, como é habitual nos 1300.

Na frente, Luís Alegria não conseguiu fugir aos seus adversários de forma expedita e com redobrado compromisso, Luís Mendes não quis fazer parte da festa do campeão. Com um ritmo forte, o piloto do Citroen AX Sport incomodou o novo Campeão de Portugal e chegou, mesmo, a andar na frente de Luís Alegria. Porém, o Datsun 1200 acabou por se impor ao Citroen AX Sport, terminando a temporada com um importante segundo lugar.

Com as posições em pista praticamente definidas, destacaram-se o andamento de Miguel Miguel e a luta sem quartel no Desafio ANPAC. No primeiro caso, o MG Metro permitiu que o piloto lisboeta imprimisse um ritmo frenético que o colocou com reais perspetivas de terminar no Top 5 da classificação geral. Infelizmente, o escape decidiu o contrário e Miguel Miguel acabou a corrida apenas no 18º lugar.

No Desafio ANPAC, assistimos a uma corrida muito disputada que estava a decorrer com lisura e respeito até que alguns pilotos perderam a compostura e sucederam-se as “vinganças” com toques desnecessários e alguns pilotos a ficarem pelo caminho.

Contas feitas às categorias, Luís Alegria venceu à geral e nos H75, sagrando-se Campeão de Portugal de Velocidade Clássicos 1300 e na categoria H71. Luís Mendes venceu entre os Legends 1300, mas com o segundo lugar de Jorge Marques, o título foi para o piloto do Toyota Starlet 1300S. Nos H81, vitória para José Moreira que levou o Fiat 128 SF ao título da categoria. Finalmente, vitórias nos H81 de Miguel Miguel e na Taça 1000 de Veloso Amaral.