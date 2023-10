CPV1300, Portimão: Luís Alegria novamente em destaque | AutoSport

A temporada 2023 do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300, tem o seu Grand Finale no Autódromo Internacional do Algarve incluído no programa do Algarve Classic Festival, que se realiza este fim de semana.

As sessões de treinos livre e de qualificação desenrolaram-se na sexta-feira. Entre os 1300, foram 26 nos automóveis que lutaram pelos melhores tempos das respetivas categorias. Contas feita à sessão cronometrada, o mais rápido foi Luís Alegria (Datsun 1200) que se superiorizou a Carlos Barbosa da Cruz (Datsun 1200). Foram os dois os mais rápidos, também, da categoria H75.

Nos Legends 1300, Luís Mendes (Citroen AX Sport) superiorizou-se a Jorge Marques (Toyota Starlet 1300), ao passo que nos H71 foi Arnaldo Marques (Datsun 1200) a conquistar a volta mais rápida. Miguel Miguel voltou a não conhecer problemas no MG Metro e foi o mais rápido dos H81.

No Desafio ANPAC “pole position” para Paulo Azevedo seguido de Miguel Ferreira. Na Taça 1000, Veloso Amaral levou o Hilman Imp ao primeiro lugar, tendo anunciado a “reforma” do veterano Imp. Que não é a reforma do simpático piloto que vai fazer regressar o Clan Crusader.

Luís Alegria não deu hipóteses a ninguém. Ao volante de um muito bem preparado Datsun 1200 prateado, dominou desde o arranque e não deixou créditos por mãos alheias. Venceu e cimentou a sua posição de líder do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300. Atrás, Carlos Barbosa da Cruz, uma vez mais ao volante do Datsun 1200 Coupé, foi aumentando o ritmo e chegou mesmo a passar pelo Citroen AX Sport de Luís Mendes.

Foi sol de pouca dura, pois o motor do carro japonês entregou a alma ao criador no início da reta da meta, deixando apeado Carlos Cruz e Luís Mendes confortavelmente instalado no segundo lugar na frente de Arnaldo Marques, de regresso com o seu Datsun “Amarelinho” 1200. Infelizmente, o regresso acabou da pior maneira. Uma violenta saída de pista deixou o Datsun muito danificado e fez sair a bandeira vermelha. Juntaram-se os dois incidentes na mesma bandeira vermelha.

E, depois, devido ao tempo necessário para limpar a pista e remover os dois carros e olhando aos constrangimentos de horário do Algarve Classic Festival, decidiu acabar a direção de prova terminar a corrida com 7 voltas cumpridas e quando faltavam menos de 6 minutos para o final.

Jorge Marques (Toyota Starlet 1300S) conseguiu levar a melhor sobre João Braga (Datsun 1200), mas a grande luta estabeleceu-se entre os pilotos do Desafio ANPAC. Os sete melhores ficaram todos juntos na classificação, com Paulo Azevedo a levar a melhor na frente de Miguel Ferreira e de Otílio Ferreira.

Quanto aos vencedores das diversas classes, Luís Alegria, claro, venceu entre os H75, Luís Mendes foi o melhor dos Legends 1300, Arnaldo Marques levou a melhor nos H71, Miguel Miguel foi o melhor dos H81. No Desafio ANPAC vitória para Paulo Azevedo e na Taça 1000, mais uma vitória para Veloso Amaral e para o Hilman Imp.

Hoje, o Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300 volta à ação para a derradeira corrida de 2023, a partir das 15h30.

