CPV1300, Estoril: Luís Alegria faz dobradinha | AutoSport

O Estoril recebeu este fim de semana a penúltima jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300. Com 21 inscritos para esta jornada, o CPV1300 apresentou uma grelha bem recheada. Mas no final o suspeito do costume voltou a fazer das suas.

No treino cronometrado, Luís Mendes (Citroen AX Sport) fez o melhor tempo à geral e nos Legends, seguido de perto por Luís Alegria (Datsun 1200) que foi 0.342 seg. mais lento que Mendes, conseguindo o melhor tempo nos H75. Pedro Teixeira (Fiat Punto) foi o mais rápido no desafio ANPAC, tal como Veloso Amaral (Hillman IMP) na Taça 1000. José Moreira (Datsun 1200) nos H71 e Miguel Miguel (Austin Metro) nos H81 competiram sem concorrência.

Na corrida 1, foi Luís Alegria o homem em destaque com mais uma vitória à geral e na sua categoria. Alegria ficou à frente de Carlos Cruz (Datsun 1200) e Luís Mendes, o melhor dos Legends. Pedro Teixeira venceu no Desafio ANPAC e Veloso Amaral levou a melhor na Taça 1000.

Na corrida 2, Alegria voltou a faturar, com uma segunda vitória, em mais uma excelente prestação do veterano piloto, que continua a mostrar velocidade. Pedro Barbosa (Datsun 1200) ficou muito perto e terminou em segundo, com Luís Mendes a repetir o terceiro lugar da geral e o triunfo nos Legends. Pedro Teixeira fez o pleno no Estoril e juntou duas vitórias à sua pole, num fim de semana perfeito. Com a Miguel Barata foi o vencedor na Taça 1000.