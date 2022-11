CPV1300, Estoril: José Fafiães foi o mais rápido nos cronometrados. | AutoSport

José Fafiães foi o homem em destaque nos treinos cronometrados do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300, no Estoril Racing Tribute Armando Pinto. O piloto do Datsun 1200 foi o mais rápido na geral e, por conseguinte, na categoria H75.

Com o tempo de 2:00.292, Fafiães cravou o melhor registo, 1.059 segundos mais rápido que Luís Mendes (Citroen AX Sport) que foi o mais rápido na categoria Legends. Carlos Cruz (Datsun 1200) foi o terceiro classificado e o segundo classificado dos H75. David Vieira foi o mais rápido no Desafio ANPAC.

